Москва, 2 ноября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Призванные из запаса в рамках частичной мобилизации граждане России и добровольцы продолжают проходить боевую подготовку на полигонах Западного военного округа (ЗВО) в Рязанской области, сообщили 2 ноября в пресс-службе Минобороны РФ.

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Обучение мобилизованных проходит под руководством инструкторов, получивших боевой опыт в рамках спецоперации. Военнослужащие отрабатывают штурм зданий в максимально приближенных к боевым условиях.

«Бойцы должны штурмом захватить и обезвредить штаб противника. В здании могут находиться заложники. Схема здания неизвестна. После захвата объекта инструкторы разбирают тактические особенности и объясняют военнослужащим допущенные ошибки», — пояснили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, России в рамках частичной мобилизации (с 21 сентября по 29 октября) в ряды Вооружённых сил призваны 300 тысяч человек.

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