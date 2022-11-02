Каракас, , 10:27 — REGNUM Президенты Колумбии и Венесуэлы встретились впервые за шесть лет в стремлении восстановить прерванные дипломатические и торговые отношения, как сообщает Financial Times.

Колумбия и Венесуэла Rαge

Президент Колумбии Густаво Петро, вступивший в должность в августе 2022 года и ставший первым левым лидером страны, 1 ноября прибыл в Каракас, чтобы встретиться со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

Власти Колумбии ранее признавали законным президентом Венесуэлы оппозиционного политика Хуана Гуайдо, однако Петро сделал нормализацию отношений с Мадуро приоритетом своей внешней политики.

«Дружба двух народов должна быть сохранена, — сказал Петро, выступая вместе с Мадуро перед портретом героя революции Симона Боливара. — Спустя несколько лет президент Колумбии и президент Венесуэлы вернулись сюда, чтобы встретиться и поговорить, здесь мы возобновляем путь, который труден, но который мы должны пройти».

Мадуро назвал первую встречу лидеров «плодотворной, поистине многообещающей» и сказал, что она дала «хорошие результаты».

Два лидера обсудили сотрудничество в области изменения климата, борьбы с наркотрафиком и торговли. Торговля между двумя странами достигла пика в $7 млрд в 2007 году, после чего экономика Венесуэлы рухнула и отношения между двумя странами ухудшились. По решению Каракаса граница между Венесуэлой и Колумбией была закрыта для движения транспорта в 2015 году.

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