Москва, 2 ноября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает обнулить таможенные пошлины на ввоз транспортных средств физическими лицами, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Пресс-служба партии «Новые люди» Владислав Даванков

По словам депутата, параллельный импорт автомобилей пока что не помог повысить количество поставок, поэтому многие граждане России готовы лично привезти купленный за границей автомобиль.

«Однако итоговые расходы на ввоз машины составляют не менее 50% от стоимости автомобиля. Приходится платить сборы, самый жёсткий из которых — таможенная пошлина. Давайте отменим её хотя бы на год, пока не наладили поставки», — пояснил Даванков.

Он предлагает рассмотреть возможность по внесению инициативы о временном обнулении таможенных пошлин на ввоз физическими лицами транспортных средств на территорию ЕАЭС до 1 января 2024 года в Евразийскую экономическую комиссию.

Также уже продумана защита от нелегальных массовых закупок по такой схеме. Чтобы свести к минимуму количество злоупотреблений, связанных с появлением «серых» схем, физическое лицо сможет воспользоваться льготой на оплату таможенных платежей при ввозе одного автомобиля один раз до 1 января 2024 года, отметил Даванков.

«Это инициатива именно для частных покупок машин. Люди не должны страдать в ожидании, когда в нашей экономике всё встанет на круги своя», — считает вице-спикер Госдумы.

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