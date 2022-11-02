Донецк, 2 ноября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике при обстрелах со стороны ВСУ погибли два мирных жителя. Об этом сообщает 2 ноября штаб территориальной обороны ДНР.

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ВСУ выпустили по территории ДНР 210 снарядов. Под обстрелы киевских боевиков попали районы десяти населённых пунктов. Повреждены пять домов, пять объектов гражданской инфраструктуры.

В результате обстрелов погибли два человека, ещё двое получили ранения.