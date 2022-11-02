Чебоксары, 2 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. В Чувашии после завершения частичной мобилизации идёт работа с обращениями от желающих стать добровольцами и участвовать в специальной военной операции. Заявления через портал госуслуг подали несколько сотен человек, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизация

Власти со ссылкой на военный комиссариат Чувашии отмечают, что установленное задание по частичной мобилизации в республике «выполнено в полном объёме», средний возраст мобилизованных — 35 лет.

«Через «Госуслуги» на 30.10.2022 поступило заявлений о записи в добровольцы: всего — 610; обработано — 607 (положительное решение — 569, отказ — 38)», — говорится в сообщении.

Данные обращения отрабатывает военный комиссариат республики.

Отметим, что 1 ноября глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в регионе не выявлено ни одного случая уклонения от частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местах боевого слаживания, где проходят обучение чувашские военнослужащие, побывали руководитель республики Олег Николаев и спикер Госсовета Леонид Черкесов. По их словам, отзывы о чувашских бойцах, «как правило, положительные», что говорит о «достаточно высоком уровне» боевого духа и отношении к воинским обязанностям.