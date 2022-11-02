Вашингтон, , 10:25 — REGNUM Запад считал, что победил Россию в ООН, но эта «великая победа» превратилась в большой провал самого Запада. Об этом 2 ноября пишет Newsweek.

Запад против России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мартовское голосование в Генеральной Ассамблее ООН, осуждающее действия России на [территории б. УССР], могло быть преподнесено западными дипломатами как великая победа», — говорится в статье.

При этом отмечается, что такое формализованное голосование замаскировало очень большой провал с точки зрения объяснения западной позиции.

Также подчёркивается, что на Глобальном Юге распространено мнение о вынужденном характере российской спецоперации. Там есть глубокая обида на Запад за колониальное прошлое, и это намного сильнее любых подозрений в отношении России.

По мнению автора публикации, США и их союзники давно изучают возможность исключить России из G20, но сделать это оказалось невозможно, поскольку Индонезия как принимающая сторона предстоящего саммита не хочет поддерживать такой шаг. Такой же позиции придерживаются Индия, Китай, Бразилия и ЮАР.

«Со стороны Запада было довольно самонадеянно выступать за выведение России из G20», — резюмировал автор.

Он отметил, что глобальный миропорядок отворачивается от США и ЕС, Россию никто, кроме западных стран, не осуждает.