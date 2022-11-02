Донецк, 2 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:00 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября боевики ВСУ обстреляли Донецк и Старомихайловку.

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