Олонец, Карелия, 2 ноября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Спасатели эвакуировали более 80 человек из горящего студенческого общежития в карельском городе Олонец, сообщили 2 ноября в комитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

vk.com/club176 813 874 Пожар в студенческом общежитии.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного отряда противопожарной службы по Олонецкому району поступило ранним утром 2 ноября. В пятиэтажном здании студенческого общежития Сортавальского колледжа на улице Полевая произошло возгорание. Прибывшие на место спасатели оперативно провели эвакуацию жильцов — 84 человека, половина из которых были студенты.

«Четырех человек вывели по лестничным маршам с использованием средств индивидуальной защиты», — добавили в пресс-службе.

С огнем боролись 11 пожарных. Пожар потушили быстро, пострадавших и травмированных нет.