Краснодар, 2 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. 320 грузовых автомобилей ожидают очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Марина Каширская ИА REGNUM На Керченской паромной переправе

На стоянках, развёрнутых в Темрюкском и Славянском районах, остаются 320 грузовиков. Все парковки оборудованы пунктами обогрева. Водители обеспечены горячим питанием.

Напомним, что с 27 октября в Краснодарском крае ввели ограничение проезда к Керченской паромной переправе. Автомобили с неприоритетными грузами направляют в Крым по альтернативному маршруту или через железнодорожный транспорт.