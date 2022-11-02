* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 2 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Войска талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выселили часть жителей провинции Дайкунди и превратили их дома в военные базы. Об этом 2 ноября сообщает газета «8 Собх» со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

По словам последних, дополнительные силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были переброшены в уезды Санге-Тахт, Мирамор, Шахристан, Кити и Аштарлай, а в ближайшее время радикальное движение также собирается ввести войска в уезд Хедир.

При этом отмечается, что военные «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вынудили часть местных жителей переселиться в другие районы и превратили их дома в военные базы, а несколько дней назад вошли в уездный центр и превратили колледж «Хотем-ан-Набин» в военную базу. В результате последнего более 150 юношей и девушек лишились возможности учиться.

Также указывается, что войска талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили такие же действия в ряде населённых пунктов провинции Дайкунди и добавляется, что поданные местным населением петиции по этом поводу не дали никакого результата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член руководства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки заявил, что считает, что миру нужно «позитивно взаимодействовать» с этим радикальным движением, захватившем власть в Афганистане после ухода оттуда армии США.