Новосибирск, 2 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Новосибирске до 3 ноября ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«В период с 17:00 (время местное) 2 ноября до 10:00 3 ноября на территории города ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, — говорится в прогнозе. — Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности».

Отметим, что во второй половине дня 2 ноября в Новосибирске ожидается без осадков, ветер южный 3-8 м/с, температура воздуха +3…+5 °C, на дорогах местами гололедица.

При этом 3 ноября в Новосибирской области прогнозируется переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег, мокрый снег, днём — небольшие дожди; ночью и утром в отдельных районах туманы, изморозь.