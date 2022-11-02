Энергодар, Запорожская область, 2 ноября 2022, 10:21 — REGNUM Отопительный сезон начинается в Энергодаре Запорожской области. Об этом 2 ноября в социальных сетях сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
Город подключают к теплу по классической схеме — сначала ресурс поступит на объекты социальной сферы, а затем в жилые дома. Коммунальщики заполняют системы, после чего начнут повышать температуру носителя в теплосети.
Как сообщало ИА REGNUM, в Энергодар также поставляют мобильные котельные, чтобы предусмотреть организацию альтернативной схемы подачи тепла.