Энергодар, Запорожская область, , 10:21 — REGNUM Отопительный сезон начинается в Энергодаре Запорожской области. Об этом 2 ноября в социальных сетях сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

Котельная Rostov-gorod.ru

Город подключают к теплу по классической схеме — сначала ресурс поступит на объекты социальной сферы, а затем в жилые дома. Коммунальщики заполняют системы, после чего начнут повышать температуру носителя в теплосети.

«По оценкам специалистов, жители Энергодара почувствуют приход тепла в течение шести-восьми дней. Относительно медленный процесс разогрева теплосети связан с необходимостью круглосуточного мониторинга сетей из-за возможных повреждений в результате обстрелов ВСУ», — уточнил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Энергодар также поставляют мобильные котельные, чтобы предусмотреть организацию альтернативной схемы подачи тепла.