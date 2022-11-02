Тукаевский район, Татария, , 10:44 — REGNUM Застройщик элитного коттеджного поселка в Тукаевском районе Татарии задолжал налоговой инспекции 10 млн рублей. Приставы арестовали контрольно-пропускной пункт, сообщает 2 ноября пресс-служба ГУ Федеральной службы судебных приставов по РТ.

Судебные приставы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Индивидуальный предприниматель не захотел оплатить налоги, поэтому был подан иск в суд о взыскании задолженности. Иск удовлетворен, исполнительный лист направили судебным приставам.

Неоднократное предупреждение индивидуального предпринимателя о необходимости погашения задолженности в установленный срок не привело к результату. Пристав арестовал контрольно-пропускной пункт и земельный участок на въезде в коттеджный поселок. В случае неоплаты налогов, КПП выставят на торги в счет погашения долга.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии за 7 месяцев 2022 года приставы произвели 2337 арестов имущества.

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