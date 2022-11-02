Ярославль, , 10:26 — REGNUM В Ярославской области в период с января по сентябрь 2022 года упали объёмы промышленного производства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оно сократилось на 0,9%. Об этом сообщает Ярославльстат.

Производство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Самое сильное падение показателей производства зафиксировано в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования (72,2% к аналогичному периоду прошлого года), производство прочих транспортных средств и оборудования (74,4%), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (82,4%), и производство компьютеров, электронных и оптических изделий (84,5%).

При этом стоит отметить, что выросла добыча полезных ископаемых по отношению к прошлому году на 4,9%. Выросли объёмы в производстве одежды (146,1% к аналогичному периоду прошлого года), электрического оборудования (133,8%) текстильных изделий (121%), резиновых и пластмассовых изделий (118,5%), мебели (118%), бумаги и бумажных изделий (112,3%).

На прежнем уровне остались лишь виды деятельности, связанные с производством табачной продукции (100% к аналогичному периоду прошлого года).