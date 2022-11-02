Донецк, 2 ноября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Старомихайловку, сообщили 2 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:10 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — н. п. Старомихайловка: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:40 ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 мм; а в 09:45 Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 152 мм.