Астрахань, , 10:19 — REGNUM Морские порты Астраханской области увеличивают транзит в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг» — при снижении объёмов перевалки в первом полугодии 2022 года, по итогам девяти месяцев достигнуты показатели 2021 года. Общий объём перевалки за период январь–сентябрь составил 2,1 млн тонн, и в ближайшие месяцы ожидается увеличение темпа роста грузооборота. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Астраханской области 2 ноября.

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На 84% увеличилась перевалка цемента, на 97% — перевалка контейнеров, в два раза выросла перевалка химических изделий и удобрений, почти в четыре раза — перевалка бумаги и более чем в семь раз возросла перевалка металла.

Сегодня около 90% всех грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, следуют в иранском направлении.

Ключевыми участками международного транспортного коридора «Север-Юг» являются морские порты «Астрахань» и «Оля», через них проходят грузы белорусских грузоотправителей по долгосрочным контрактам, отправлена пробная партия карбамида через порт «Туркменбаши» в Индию.