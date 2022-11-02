Москва, , 10:18 — REGNUM Рекордный рост инфляции в странах Прибалтики в числе прочего объясняется тем, что они буквально следуют рецептам МВФ и Всемирного банка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал данные Евростата, согласно которым наибольшие темпы годовой инфляции зафиксированы в Эстонии, Литве и Латвии.

Инфляция Picserver.org

«Самая высокая инфляция в прибалтийских странах обусловлена принципами шоковой терапии, которой твёрдо привержены власти трех прибалтийских сестер и буквальному следованию рецептам МВФ и Всемирного банка при минимальном уровне социальной защиты населения, — сказал Ильинский. — Поэтому население независимых прибалтийских государств тратит значительно больше на электричество и энергоносители и вынуждено закупать американский СПГ, стоимость которого в разы превышает стоимость трубопроводного газа. Использование высоковолатильных спотовых цен на энергоносители и переход на гибкие контракты оплаты за потребляемую электроэнергию полностью переносят финансовую нагрузку на население прибалтийских стран, которое готово дороже платить за газ с молекулами свободы. В Прибалтике стоимость электроэнергии выросла за год на 206%, а стоимость природного газа — на 244%».

По его словам, от энергоносителей не сильно отстают и продукты питания, которые за год выросли в цене более чем на 25%.

«Особенно заметен рост стоимости рыбопродуктов», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский заявил о токсичной комбинации, которая поразила экономику ЕС.

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