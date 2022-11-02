Москва, 2 ноября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. До конца 2022 года будут подготовлены предложения по запуску в России системы электронных виз. Об этом сегодня, 2 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов, передают РИА Новости.

Oleg Afonin Китайские туристы

Иванов пояснил, что в настоящее время проводятся работы по модернизации консульских информационных систем и сайта МИД РФ по оформлению иностранным гражданам электронных виз для их защиты от массированных DDoS-атак.

«После этих технических работ правительству РФ будут представлены предложения о практическом запуске системы оформления электронных виз с сохранением полного перечня из иностранных государств», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, электронные визы должны были ввести в России с 1 января 2021 года, но из-за пандемии коронавируса их запуск отложили.

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