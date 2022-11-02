* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:12 — REGNUM Член руководства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки считает, что миру нужно «позитивно взаимодействовать» с этим радикальным движением, захватившем власть в Афганистане после ухода оттуда армии США. Он заявил об этом 2 ноября на собрании по представлению новой формы подразделений главного управления разведки, его слова приводит телеканал Тolo-news.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мир должен начать позитивное взаимодействие с нами. Ослабление афганского правительства наносит ущерб всему миру, и этим они наносят вред себе», — сказал он.

Также Моттаки призвал покинувших страну афганских граждан, особенно политических деятелей, вернуться в Афганистан и поддержать правящую систему, и добавил, что считает единообразие, в том числе и в униформе, важным для стабильности, порядка, единства и сплоченности системы.

При этом указывается, что в собрании также приняли участие некоторые другие официальные лица правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ),

Отметим, после захвата названным радикальным движением власти в Афганистане разведывательным службам впервые выдается специальная униформа.