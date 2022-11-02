Абакан, , 10:12 — REGNUM В Хакасии в связи с дождливой погодой и отсутствием пожарной опасности объявлено о завершении с 1 ноября пожароопасного сезона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Лесной пожар в Хакасии Минприроды Хакасии

«В текущем году лесопожарный сезон выдался непростым. Высокие среднесуточные температуры, отсутствие осадков и большая ветровая нагрузка способствовали росту количества лесных пожаров», — отметил замминистра природных ресурсов и экологии Хакасии Олег Матвиенко.

Всего в республике с начала года зарегистрировано 120 лесных пожаров на общей площади 17,6 тыс. га. В большинстве случаев причиной пожара становился человеческий фактор.

Несколько раз вводился режим ЧС в лесах районного уровня и даже регионального в связи с осложнением лесопожарной обстановки. В борьбе с особо сложными возгораниями хакасским огнеборцам помогали силы федерального резерва.

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