Париж, 2 ноября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Правительство Франции хочет включить мигрантов, которым угрожает депортация, в список разыскиваемых лиц, сообщает Le Figaro.

Economie.gouv.fr Жеральд Дарманен

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен подробно изложил основные меры своего будущего закона об иммиграции. Этот новый законопроект должен ввести ряд мер, направленных на повышение эффективности «обязательств покинуть территорию Франции».

Министр внутренних дел также хочет положить конец «оговоркам об общественном порядке», которые «препятствуют высылке лиц в возрасте до 13 лет».

«Если бы мне нужно было подвести итоги, я бы сказал, что теперь мы должны быть злыми с плохими людьми и милыми с хорошими людьми», — продолжил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции и глава киевского режима договорились об организации международной конференции в поддержку гражданской устойчивости этой зимой, которая пройдет в Париже 13 декабря 2022 года.