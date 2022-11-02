Москва, , 10:11 — REGNUM Отказ ряда стран впускать граждан России, попадавших под частичную мобилизацию, стал еще одним сигналом для тех, кто убежден, что их «ждут с распростертыми объятиями». Об этом заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

МИД России Nikita Dezhurny

Дипломат напомнил, что гражданам РФ запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию. При этом большинство указанных стран приняли такое решение еще до частичной мобилизации.

«Корректнее, вероятно, было бы говорить о том, что на фоне частичной мобилизации некоторые из этих государств лишь озвучили отказ делать исключения для россиян, подпадающих под критерии частичной мобилизации. Пусть это станет еще одним сигналом для тех, кто убежден, что на Западе их «ждут с распростертыми объятиями», — сказал он РИА Новости.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее Иванов заявил, что Россия не видит смысла во введении запрета на въезд для граждан недружественных стран Запада.

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