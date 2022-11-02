Сеул, , 10:11 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует отдать дань уважения жертвам давки в ходе своего предстоящего визита в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер © Getty Images Europe

Сообщается, что президент Германии должен прибыть в Сеул с трехдневным визитом 3 ноября. Штайнмайер станет первым главой иностранного государства, совершившим поездку в Сеул после трагедии в районе Итхэвон, унесшей жизни 156 человек.

Известно, что ранее глава Германии планировал посетить завод по производству полупроводников Samsung Electronics и кладбище ООН в Пусане. Однако позднее в график было добавлено посещение траурного алтаря.

Напомним, что до 5 ноября в Южной Корее объявлен национальный траур.

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