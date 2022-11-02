Новосибирск, 2 ноября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев от имени жителей города-побратима Минска поздравил новосибирцев с открытием стелы «Новосибирск — город трудовой доблести». Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

t. me/alokot Стела «Город трудовой доблести» в Новосибирске

«Город-герой Минск и Город трудовой доблести Новосибирск связывают крепкие узы побратимских отношений. У нас много общего — общая история, общие морально-нравственные ценности, взаимное уважение, любовь к родной стране и желание жить в справедливом и безопасном мире», — написал Локоть в своём телеграм-канале.

В поздравлении говорится, что трудовые свершения жителей Новосибирска заслуживают глубокого уважения.

«От имени жителей города-побратима Минска примите искренние поздравления со знаковым событием в жизни города — открытием стелы «Новосибирск — город трудовой доблести»! Пусть этот монумент, который является результатом труда всех, кто так или иначе приложил усилия к его возведению, станет символом мужества, стойкости, самоотверженного массового трудового героизма в годы Великой Отечественной войны, а также местом притяжения для всех жителей и гостей города», — говорится в видеопоздравлении.

Напомним, что 28 мая 2012 года был подписан договор о породнении Новосибирска и Минска. В 2022 году побратимству городов исполнилось 10 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что указом президента России Владимира Путина от 2 июля 2020 года Новосибирску присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Открытию стелы «Новосибирск — Город трудовой доблести» состоятся 3 ноября.