Цинь Шихуан, 2 ноября 2022, 15:49 — REGNUM 27 октября британская газета Financial Times опубликовала статью сотрудника Центра исследований стратегии и безопасности Университета Цинхуа и специального эксперта Китайского форума Чжоу Бо. Он считает, что в ответ на разрастающийся европейский ядерный кризис Китай может оказать свое уникальное влияние на Россию, чтобы предотвратить ядерный конфликт в Европе. Он также выдвинул конкретные предложения для Китая, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам с НАТО для разрешения ядерного кризиса и восстановления системы европейской безопасности. Китайский форум привел эту статью целиком на китайской интернет-платформе «Гуанча»
Так, по словам Чжоу, Пекин должен заставить Москву соблюдать совместное заявление пяти ядерных держав. Он также утверждает, что Россия якобы запятнала свою репутацию, пригрозив киевскому режиму ядерным оружием, при том, что якобы несчастная территория бывшей УССР отказалась от ядерного оружия еще в 90-е годы.
Во-вторых, Пекин должен доходчиво объяснить Кремлю, что применение ядерного оружия на поле боя поставит Китай в очень затруднительное положение, и последнее, чего хочет сейчас Пекин, это ухудшения отношений с США и Европой. Поэтому Китай перестанет придерживаться нейтралитета в конфликте между Западом и Россией и осудит действия России в Совбезе ООН, если такое голосование состоится.
В-третьих, по его словам, Пекин может сыграть роль посредника на переговорах между Россией и НАТО. НАТО возьмет на себя обязательство прекратить любое расширение, в то время как Москва согласится не применять ядерное оружие.
Подобного рода откровения эксперта вызывали недоумение даже среди китайских комментаторов.
У ряда комментаторов недоумение вызвало предложение автора материала предложить нерасширение НАТО на восток в обмен на неиспользование Россией ядерного оружия. Каким образом Пекин это может осуществить в условиях, когда последние 30 лет Россия только и пыталась безуспешно договориться о нерасширении НАТО на восток, непонятно.
Более того, он подчеркнул, что Россия неоднократно исключала вариант применения ядерного оружия, используя для этого все доступные ей средства. Поэтому не приходится говорить о желании России применить ядерное оружие, скорее идет речь о нагнетании этого со стороны Запада. Именно Соединенные Штаты хотят снять запрет на применение тактического ядерного оружия в реальных боевых действиях. Когда Трамп был у власти, Соединенные Штаты уже начали разрабатывать тактическое ядерное оружие, и его соответствующая внутренняя политика проложила к этому путь, отметил он.
Соединенные Штаты не могут помешать России по-настоящему на поле боя. В конце концов, они находятся за тысячи миль и не могут до нее дотянуться. Но если бы Россия воспользовалась ядерным оружием, она бы стала мировым изгоем по-настоящему, что выгодно США.
Комментатор делает вывод, что нет сейчас предпосылок для того, чтобы Россия применила ядерное оружие на территории бывшей УССР, а вот стратегическое намерение США использовать конфликт для того, чтобы обеспечить гибель и дезинтеграцию России, очевидно. И если всё это так, то Китай никаким своим посредничеством не может изменить намерения США, а значит, и повлиять на ход событий.
Добавить к этому нечего, разве что стоит отметить, что в и китайских экспертных кругах, а значит, и в китайской элите (Университет Цинхуа — это не просто так) имеются ориентированные на США деятели, а значит, и сам Китай неоднороден, и имеются группы, которые работают против российско-китайской дружбы. Впрочем, иначе быть и не могло, учитывая предыдущий многолетний опыт дружбы Китая и США. Опивки прошлого не так просто устранить. Но это нужно сделать и Китаю, и России, чтобы выжить.