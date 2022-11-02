Москва, 2 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Европейскую экономику поразила токсичная комбинация ультравысокой инфляции и резкой потери темпов экономического роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Pixabay.com Инфляция

«В целом за октябрь среднеевропейская инфляция достигла невиданного уровня 10,7% и продемонстрировала уверенный рост почти на 1% за календарный месяц, — сказал он. — «Эффективная» санкционная политика Европейского союза и многочисленные пакеты санкций против России привели к росту стоимости энергетической составляющей в потребительской корзине обобщенного среднего европейца на 42%, а стоимость продуктового компонента выросла более чем на 13%. На фоне слабеющей европейской экономики особенно выделяются прибалтийские «тигры», где инфляция уже летом достигла уровня 20% и при этом устойчивая тенденция роста потребительских цен продолжает сохраняться».

Как отметил Ильинский, в Эстонии в течении нескольких последовательных месяцев инфляция превышала уровень 25%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что потенциальный источник инфляционной спирали в ЕС — это субсидирование потребления энергоносителей в странах Евросоюза.