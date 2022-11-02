Каменногорск, , 10:11 — REGNUM Два человека погибли в ДТП на дороге из Каменногорска в Выборгском районе Ленинградской области после неудачного обгона, сообщило 2 ноября издание «47 news».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло вечером 1 ноября в поселке Лесогорский, на 19-м км дороги из Каменногорска. 58-летний водитель автомобиля Peugeot 408 пошел на обгон, несмотря на запрещающий дорожный знак. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, которым управлял 58-летний житель поселка Красный Холм.

«Оба мужчины от полученных травм скончались на месте ДТП», — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.