Уфа, , 10:14 — REGNUM Управляющим делами администрации Уфы назначен Айдар Базгутдинов. Об этом 2 ноября сообщил мэр города Ратмир Мавлиев на своей странице в социальной сети.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что ранее Базгутдинов занимал должность главы администрации Демского района города.

«Сумел завоевать доверие жителей, показал достойную работу. Поздравляю и желаю не останавливаться на достигнутом! Успехов и энергии!» — сообщил градоначальник.

Читайте также: В Уфе назначен начальник управления потребрынка и туризма