Уфа, 2 ноября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Управляющим делами администрации Уфы назначенАйдар Базгутдинов. Об этом 2 ноября сообщил мэр городаРатмир Мавлиев на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Он напомнил, что ранее Базгутдинов занимал должность главы администрации Демского района города.

«Сумел завоевать доверие жителей, показал достойную работу. Поздравляю и желаю не останавливаться на достигнутом! Успехов и энергии!» — сообщил градоначальник.

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