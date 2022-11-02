В Уфе назначен управляющий делами городской администрации
Уфа, 2 ноября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Управляющим делами администрации Уфы назначенАйдар Базгутдинов. Об этом 2 ноября сообщил мэр городаРатмир Мавлиев на своей странице в социальной сети.
Иван Шилов ИА REGNUM
Чиновники
Он напомнил, что ранее Базгутдинов занимал должность главы администрации Демского района города.
«Сумел завоевать доверие жителей, показал достойную работу. Поздравляю и желаю не останавливаться на достигнутом! Успехов и энергии!» — сообщил градоначальник.
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