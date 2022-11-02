Чебоксары, , 10:06 — REGNUM В Чувашии снижается число выявляемых поддельных денежных купюр. Если в третьем квартале 2021 году обнаружена 51 фальшивка, то в третьем квартале 2022 года — 28. Это следует из данных Национального банка Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Деньги Андрей Репин © ИА REGNUM

По данным банка, в третьем квартале 2022 года (июле–сентябре) в банковском секторе выявлено 28 поддельных денежных знаков. По-прежнему большинство обнаруженных фальшивок составляют банкноты номиналом 5 тыс. рублей — 17 штук.

Также выявлено пять поддельных купюр номиналом 2 тыс. рублей, три — номиналом 1 тыс. рублей и одна фальшивая 500-рублёвая купюра. Кроме того, обнаружены две фальшивые пятирублёвые монеты.

Отметим, что в третьем квартале 2021 года в Чувашии изъят из оборота 51 денежный знак с признаками подделки, в том числе 36 банкнот номиналом 5 тыс. рублей.

Банкиры напоминают, что оценить подлинность банкноты можно без специального оборудования, изучив три защитных признака: определяемые на ощупь и просвет элементы, а также изменяющиеся визуально при наклоне или повороте банкноты.

Как сообщало ИА REGNUM , с начала года в Чувашии выявили четырёх незаконных кредиторов, часть которых работала под видом ломбарда.

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