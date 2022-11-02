Бразилиа, , 10:06 — REGNUM Избранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP27). Об этом пишет телеграм-канал издания Sputnik Brasil со ссылкой на главу «Партии трудящихся» Глейси Гофман.

Лула да Силва Archive.government.ru

Мероприятие пройдет с 6 по 18 ноября в Египте.

Инициатором приглашения стал президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси, который также поздравил бразильских левых с победой и сказал, что хочет сотрудничать с новым главой бразильского государства.