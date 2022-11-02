Владикавказ, , 10:06 — REGNUM В Северной Осетии проводили к месту несения службы очередную группу мобилизованных резервистов. После прохождения полного курса боевой подготовки они отправились для выполнения поставленных задач. До этого момента должен быть завершен процесс боевого слаживания в учебных центрах в тылу, передает ГТРК «Алания».

Мобилизация в Северной Осетии Телеграм-канал пресс-службы главы РСО-Алании

Как отметил заместитель военного комиссара республики Абрил Абдуллаев, нынешняя команда военнослужащих сформирована до завершения частичной мобилизации. В дальнейшем, после объявления о полном завершении мобилизации, комплектование Вооруженных сил России будет осуществляться только за счет приема добровольцев и кандидатов в контрактники.

Перед отправкой в войска к очередной группе мобилизованных обратился с напутственной речью глава РСО-Алании Сергей Меняйло. Он пожелал бойцам выполнять с честью свой воинский долг по защите Родины и главное — возвратиться домой живыми.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Осетии продолжают принимать на военную службу добровольцев