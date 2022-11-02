Париж, 2 ноября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Швейцарии Марк-Андреа Хюслером в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:4.

Www.daviscup.com Карен Хачанов

Хачанов 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал 3 из 3 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, три ошибки на подаче и два брейка.

В третьем круге турнира Хачанов сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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