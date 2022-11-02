Москва, , 10:02 — REGNUM Установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников специальной военной операции независимо от места жительства предлагает «Единая Россия». Соответствующее письмо на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина направил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

Армия России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Прежде всего, предлагается установить единовременную выплату в размере не менее 195 тыс. рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев.

Предлагается также исключить начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в спецоперации, и членов их семей в период «кредитных каникул», предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета.

В партии ратуют за бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий, обучающихся в школе или на дому.

Кроме того, среди предложений — право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в СВО; право на ежегодные бесплатные путевки в санатории федеральных органов для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов погибших офицеров.

Кроме того, в ЕР предлагают дать право для ветеранов боевых действий на ежегодное лечение или отдых в санаториях и пансионатах федеральных органов за плату в размере половины стоимости путевки, а также бесплатный проезд к месту отдыха и обратно.

А также закрепить право для ветеранов боевых действий на бесплатный проезд на общественном транспорте в границах населенных пунктов.

Одновременно планируется предоставить участникам СВО, добровольцам и мобилизованным, а также членам семей указанных граждан право на получение бесплатной юридической помощи.

«Каждый участник СВО должен получать единый набор льгот и мер поддержки, вне зависимости от места жительства. И если в каких-то субъектах на эти цели не хватает собственных средств — значит, эта разница должна быть покрыта за счет федерального бюджета», — отметил Турчак в телеграм-канале.