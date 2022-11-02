Челябинск, 2 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Челябинске на новогодний ледовый городок готовы потратить 10 млн рублей. Администрация города ищет подрядчика, пишут СМИ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

По данным портала госзакупок, в эту стоимость входят строительство, содержание и демонтаж объекта. Построить его должны до 22 декабря.

Добавим, темой городка станет «Ледяной аквариум». На площади Революции кроме городка и скульптур Снегурочки и Деда Мороза создадут Посейдона, Русалочку, тюленей и т.д.