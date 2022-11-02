Ярославль, 2 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Ярославле работникам муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в этой сфере временно повысят зарплату, чтобы соблюсти указ президента. Проект решения об этом внесла в муниципалитет мэрия Ярославля.

city-yaroslavl.ru Педагоги школ искусств в Ярославле

Решение утверждает «стимулирующие выплаты» педагогам школ искусств, домов культуры и других учрждений, причём только на три последних месяца 2022 года. Дело в том, что средняя зарплата в этих отраслях по итогам года в Ярославле оказалась ниже, чем должна быть по «майским указам» президента. С помощью дополнительных выплат её доведут до необходтимого уровня.

Доплаты в образовательных учреждениях составят не более 2060 рублей в месяц, в учреждениях культуры — не более 6790 рублей.

Всего на эти цели направят 2 млн 478 тыс рублей педагогическим работникам, административно-управленческому и основному персоналу — 18 млн 890 тыс рублей. Деньги на выплаты Ярославлю выделит областной бюджет.