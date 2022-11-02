Лиски, Воронежская область, 2 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Знаменитый воронежский музей-заповедник «Дивногорье» переходит на зимний режим работы с 7 ноября, об этом сообщили в музее.

Алексей Жерносеков ИА REGNUM В Дивногорье

С 7 ноября сеансы обзорных экскурсий будут проводиться со среды по воскресенье в 11:00, 13:00 и 15:00. Касса временно переместится в здание музейной гостиницы. При этом гостиница, подчеркнули в музее-заповеднике, будет принимать гостей в течение всего года.

До 6 ноября включительно гости смогут успеть на обзорную экскурсию по прежнему, летнему графику — со среды по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и в 16:00.

Также на зимний период в заповеднике закроется кафе. Посетителей просят одеваться теплее, так как все остальные объекты находятся вне помещений.

Отметим, что в 2022 году, по данным ЮВЖД, экскурсионный пригородный поезд привёз в музей-заповедник «Дивногорье» более 7,5 тыс. человек.