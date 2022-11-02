Москва, 2 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Иски, связанные с изменением порядка общения мобилизованного гражданина РФ родителя с отцом, который проживает с матерью, должны рассматриваться вне очереди. Об этом в своём письме на имя главы Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева заявила уполномоченный по правам ребёнка в Татарии, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, пишет RT .

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По её словам, при разводе для отцов в судебном порядке устанавливается схема общения с детьми, в том числе по телефону. Однако в случае мобилизации отца такие беседы проводить выходит не всегда.

«Нужно, чтобы детям давали возможность разговаривать по телефону, когда отцам разрешает командир и когда у них есть связь. Естественно, если родители сохранили нормальные отношения, им помощь не нужна. Но к нам обратилось региональное отделение Союза отцов в республике Татарстан, поскольку есть матери, которые не идут навстречу», — сказала Волынец.

Она призвала предусмотреть внеочередной и ускоренный порядок рассмотрения исков по поводу изменения порядка общения отца с отдельно проживающим ребёнком в рамках особых условий возможности связи для мобилизованных лиц.

«Прошу вас, уважаемый Вячеслав Михайлович, рассмотреть вопрос о направлении разъяснений в суды о порядке исполнения решений по обозначенным вопросам и поддержать инициативу об особом порядке рассмотрения данной категории исков», — говорится в тексте обращения.