Омск, , 09:57 — REGNUM В Омской области завершился сезон навигации 2022 года. Последние в этом году пассажироперевозки водным транспортом выполнены 31 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Речные перевозки в Омской области Правительство Омской области

Рейсы по маршруту Большая Тебендя (Паново) — Кайсы проводились с 1 мая ежедневно на пассажирских катерах «Строительный №359» и «Строительный №360».

«За весь период навигации 2022 года только по маршруту «Большая Тебендя (Паново) — Кайсы» было перевезено 7 998 пассажиров (на 10% больше, чем за аналогичный период 2021 года)», — отметили в правительстве.

Общее число перевезённых водным транспортом пассажиров в Омской области превысило 20 тыс. человек. Перевозки субсидировались из бюджета на сумму 17 млн рублей, поскольку маршруты, как отмечается, являются социально значимыми.