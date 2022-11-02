Благовещенск, , 09:57 — REGNUM Прокуратура Амурской области проверяет транспортную доступность населённых пунктов и готовность служб, в обязанности которых входить расчищать дорогу и следить за безопасностью на трассах. Цель — выяснить, исполняется ли законодательство о безопасности дорожного движения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Дорога 56.mchs.gov.ru

Читайте также: Прокуратура проверяет обстоятельства аварии с автобусами в Приамурье

«Прокуроры проводят проверки достаточности привлеченных сил и средств, современности устранения последствий неблагоприятных погодных явлений», — отметили в прокуратуре.

Там также намерены оценить, обеспечивают ли сотрудники Госавтоинспекции безопасность на дорогах должным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области проводятся следственные действия по факту ДТП с автобусами на трассах региона. В одной из аварий погиб человек.