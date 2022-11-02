Донецк, , 09:57 — REGNUM Киевские каратели за сутки 50 раз обстреляли территорию Донецкую Народной Республики, выпустив более 200 боеприпасов. Об этом 2 ноября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«За истекшие сутки представительство сообщало о 50 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Так, на донецком направлении противник применял AGM-88 HARM, РСЗО HIMARS, артиллерию калибра 155 и 152 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм. На горловском — артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

Всего ВСУ было выпущено 210 единиц различных боеприпасов.