Ереван, 2 ноября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Израильская авиакомпания Israir Airlines 1 ноября начала выполнять рейсы между Тель-Авивом и Ереваном. Об этом сообщает пресс-служба компании «Армянские международные аэропорты».

wacki56 Самолет

Сообщается, что самолёты по этому маршруту будут летать туда и обратно один раз по вторникам.

Стоит отметить, что авиакомпания «Армения» также проводит полёты между Тель-Авивом и Ереваном. Она совершает рейсы дважды в неделю.