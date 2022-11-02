Самара, 2 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Гранты на развитие своих проектов получат социальные предприниматели в Самарской области. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

Сообщается, что в рамках регионального конкурса грантов участники смогут получить от ста до 500 тысяч рублей для развития своего дела.

Отмечается, что на конкурс социальные предприниматели представили проекты в различных направлениях, в том числе, в сфере бытового обслуживания, дополнительного образования, реабилитации и оздоровления детей и взрослых, физической культуры, а также проекты клубов раннего развития детей и творческих студий.

Сообщается, что в Самарской области постоянно расширяют меры поддержки социальных предпринимателей. Так, по результатам 2021 года гранты до 500 тысяч рублей получили 30 подобных проектов.

«В этот раз в защите принимают участие 53 предпринимателя, проекты большинства из них будут поддержаны. В регионе растет число социальных предпринимателей. Если в 2020 году в реестре состояли только 23 предпринимателя, по итогам 2021 года их было 139, то сегодня их уже 170. Мы рассчитываем, что интерес к социальному предпринимательству будет только увеличиваться и готовы всесторонне поддерживать такие проекты», — приводит пресс-служба слова министр экономического развития и инвестиций регионаДмитрия Богданова.