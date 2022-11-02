Москва, , 09:54 — REGNUM Призывников-срочников направлять в зоны боевых действий не будут, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Армия России Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«Никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут. На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут», — цитируют Картаполова «Ведомости».

Он заверил, что призывников могут направить служить в соседние с ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областями регионы, например, в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот.

Отправлять срочников в зону спецоперации не позволяет принятое по решению президента России решение Минобороны, сказал Картаполов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 ноября 2022 года в России стартовал осенний призыв на службу в армию. Начало призыва сдвинули на месяц (обычно он стартует 1 октября), чтобы военкоматы успели завершить работу по частичной мобилизации. Этой осенью планируется призвать 120 тыс. солдат.

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