София, 2 ноября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Два комитета Народного собрания (парламента) Болгарии объявили о намерении рассмотреть предложение ряда местных партий о предоставлении киевскому режиму военной помощи. Об этом 2 ноября сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По предварительным данным, инициаторами акции выступили две крупнейшие проевропейские партии высшего законодательного органа страны — ГЕРБ и «Демократическая Болгария».

По мнению их активистов, София должна отправит на территорию б. УССР партию техники советского производства, получив взамен аналоги НАТО.

Предполагается, что обсуждение соответствующего вопроса состоится в рамках болгарского Народного собрания 3 — 4 ноября.

Напомним, ранее действующее правительство Болгарии объявило об отказе от отправки летального оружия киевскому режиму.