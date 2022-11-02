Чебоксары, 2 ноября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В Чувашии построена первая блочно-модульная конструкция для восстановления энергоснабжения в Мариуполе. Это первый совместный энергетический проект двух республик, сообщили ИА REGNUM в администрации главы Чувашии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Чувашия, которая славится электротехническим кластером, взяла шефство над Донецким и Торезским электротехническими заводами. Чувашские специалисты помогают наладить производство подстанций для энергоснабжения в ДНР и обучают донецких энергетиков. Власти отмечают, что планируемый запуск производства и сборки блочно-модульных подстанций на донецком заводе и оборудования на торезском заводе позволит предприятиям ДНР и Чувашии в консорциуме участвовать в проектах по восстановлению энергоснабжения Донбасса и освобождаемых областей.

По расчётам, при реализации проекта на первом этапе будет создано около 200 рабочих мест. Ранее предполагалось, что можно создать свыше 100 новых рабочих мест, а выручка предприятий может составить не менее 500 млн рублей.

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«Первая блочно-модульная конструкция, подготовленная для восстановления ключевой подстанции в Мариуполе, уже готова к отгрузке. Это первый совместный проект Чувашии и ДНР для восстановления энергобезопасности Донбасса», — говорят в администрации главы Чувашии.

Напомним, что ранее между руководством ДНР и Чувашии был поднят вопрос о локализации в Донбассе производства окон и дверей.

Как сообщало ИА REGNUM , в Мариуполе чувашские строители обследовали восемь жилых многоквартирных домов, из них четыре не подлежат восстановлению. В октябре Чувашия дополнительно взяла обязательства по восстановлению ещё шести домов. Также в Мариуполь началась отправка партий окон и дверей, которые будут устанавливать в многоэтажках и социально-культурных учреждениях.