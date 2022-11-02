Москва, 2 ноября 2022, 09:52 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить процесс передачи курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии в руки частного инвестора. Глава государства назначил ответственными за выполнение этого поручения главу правительства РФ Михаила Мишустина и главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Доложить об исполнении они должны до 31 декабря 2022 года.
Напомним, ранее было принято решение о передаче курорта «Архыз» в частные руки. Как рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, этот всесезонный курорт в Карачаево-Черкесии, строительство которого велось в рамках проекта создания туристического кластера на Северном Кавказе, стал пилотным, на котором будет отработан механизм передачи построенного за бюджетные средства курорта в частные руки.
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