Москва, 2 ноября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить процесс передачи курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии в руки частного инвестора. Глава государства назначил ответственными за выполнение этого поручения главу правительства РФ Михаила Мишустина и главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Доложить об исполнении они должны до 31 декабря 2022 года.

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога. Горнолыжный курорт «Архыз»

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики ускорить начало реализации пилотного проекта, предусматривающего привлечение стратегического инвестора на условиях приобретения им пакета акций акционерного общества «Управляющая компания Архыз» и выполнения инвестиционных обязательств по строительству до 1 января 2030 года объектов туристской инфраструктуры», — говорится в поручении президента России, опубликованном на официальном портале Кремля.

Напомним, ранее было принято решение о передаче курорта «Архыз» в частные руки. Как рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, этот всесезонный курорт в Карачаево-Черкесии, строительство которого велось в рамках проекта создания туристического кластера на Северном Кавказе, стал пилотным, на котором будет отработан механизм передачи построенного за бюджетные средства курорта в частные руки.