Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб уроженец Волосовского района Ленинградской области Владимир Абзаров.

Владимир Абзаров, погибший в ходе СВО vk.com/schoolkalitino

«Мы всегда будем помнить нашего героя, замечательного волосовского парня, надежного товарища и настоящего патриота», — говорится в тексте соболезнования губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Глава региона выразил глубокие соболезнования семье, друзьям погибшего воина, его одноклассникам по Калитинской средней школе, однополчанам.

Как говорится в сообщении в группе Калитинской средней школы, её выпускник, гвардии младший сержант Владимир Абзаров погиб 18 октября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Как отмечает в комментариях одна из учителей школы, учёба Владимиру давалась легко, трудностей не вызывала. «Очень артистичный: пел, танцевал, делал пародии на известных певцов, был ведущим праздников. Никогда никого не обижал, ни о ком не говорил плохо, всем старался помочь. Как у А. Барто «Вовка-добрая душа…» — это про него. Увлекался спортом, играл в баскетбол. Был всегда в центре внимания», — вспоминает педагог.

С начала специальной военной операции России из официальных источников стало известно о гибели при исполнении воинского долга не менее чем 47 жителей Ленинградской области.

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