Брянск, 2 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Дополнительную экипировку получают мобилизованные граждане Брянской области. Об этом вечером 1 ноября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

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Брянские военнослужащие проходят подготовку в Курской области. По поручению губернатора условия размещения мобилизованных в части проверили заместитель главы региона по внутренней политике Татьяна Кулешова и Герой Российской Федерации, председатель комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Александр Постоялко. Для мобилизованных передали спальные мешки, личные вещи, продовольственную продукцию брянских предприятий.

«Спальные мешки изготовила Дубровская швейная фабрика, которая в кратчайшие сроки, благодаря финансовой поддержке наших промышленных предприятий, перепрофилировалась на выпуск продукции, необходимой военным. Было изготовлено восемь тысяч изделий. Спальники мы передаем военнослужащим, несущим службу на государственной границе на территории нашего региона, трём полкам, которые дислоцируются на территории нашего региона и с 24 февраля выполняют боевые задачи СВО, мобилизованным военнослужащим. Я благодарю все наши предприятия за поддержку!» — написал Александр Богомаз.

Региональную единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей получили уже 64% мобилизованных жителей Брянской области.