Брянским мобилизованным передали дополнительное обмундирование
Брянск, 2 ноября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Дополнительную экипировку получают мобилизованные граждане Брянской области. Об этом вечером 1 ноября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.
Брянские военнослужащие проходят подготовку в Курской области. По поручению губернатора условия размещения мобилизованных в части проверили заместитель главы региона по внутренней политике Татьяна Кулешова и Герой Российской Федерации, председатель комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физической культуре и спорту Александр Постоялко. Для мобилизованных передали спальные мешки, личные вещи, продовольственную продукцию брянских предприятий.
Региональную единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей получили уже 64% мобилизованных жителей Брянской области.